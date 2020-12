La serie Hawkeye y la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tendrían algo en común con la introducción de Swordsman en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Repasemos las historietas de Marvel para que puedas visualizar la conexión entre ambos universos. Además de la confirmación de Hailee Steinfeld como Kate Bishop (hija de Clint Barton), la Casa de las Ideas anunció a Jack Duquesne como Tony Dalton, alias Swordsman, el mentor de Hawkeye.

En los cómics, Swordman contacta con Mandarín, el villano principal de Shang-Chi, para ofrecerle una espada encantada por los Diez Anillos, los cuales cada uno posee una habilidad diferente.

No se sabe con precisión el desarrollo de la trama de Hawkeye para los propósitos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hawkeye estará disponible en Disney+ a finales de 2021. ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, por su parte, fue retrasado hasta julio del próximo año.

MARVEL | Estrenos

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha