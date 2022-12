No cabe duda que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es una de las películas más sorprendentes del Universo Cinematográfico de Marvel. La productora nos da un paseo por los diferentes multiversos y muestra la diferencia con la vida común de los terrícolas.

Justamente, cuando Strange y America Chavez llegan al universo paralelo para buscar al otro Strange, se dan con la sorpresa de que hay otros superhéroes que protegen a la Tierra. Esta organización lleva el nombre de “Illuminati”.

Profeso Xavier es quien lidera a la agrupación de superhéroes y es integrado por Reed Richards, Captain Marvel (Maria Rambeau), Mordo, Black Bolt y Captain Carter, quien lleva el escudo de vibranio.

Este último personaje se llevó la simpatía de los fans, pero todo parece indicar que no regresará a la pantalla grande. Hayley Atwell interpretó al personaje de Peggy Carter en las primeras cintas de Capitán América hace 10 años y regreso solo para esta cinta como una variante.

Lamentablemente, Scarlet Witch la asesina con su mismo escudo y se cerró definitivamente la incursión en este universo. La misma actriz comentó en una entrevista para el medio Digital Spy que no sabe si regresará a su papel en Marvel.

“Es muy divertido, porque, ya sabes, hice eso hace 10 años, y la amo porque amo a la gente, y nunca se sabe [si podría haber más]”, detalló la actriz. “Depende de lo que Marvel, y lo que el público quiera... Soy un custodio de ella. En comparación con el resto de mi carrera y todo lo que he hecho, o mi trabajo en el escenario y haciendo ‘Misión Imposible’ ahora y toda la diversidad de roles que he interpretado, y la diversidad que puedo explorar, y poder interpretar roles y villanos más complejos y muchas cosas diferentes: ella ya no es mía. Vive en el mundo de las personas que han tomado en su corazón. Y eso es hermoso. Pero es algo así como: sí, no puedes controlar el impacto que tiene un papel en particular en el resto del mundo”, finalizó.

Captain Carter en el UCM

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.