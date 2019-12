Marvel Studios presentó en Avengers: Endgame una mecánica que nunca se había visto en el UCM: los viajes en el tiempo. Debido a esto, la productora tuvo que recurrir a varios escenarios de pasadas películas de los Vengadores.

Por supuesto, esto significó recrear los escenarios del pasado, así como también mostrar a personaje que aparentemente no iban a volver más a la pantalla grande, como Jane Foster o Howard Stark.

Hemos visto varios actores reemplazados en el UCM pero el caso del padre de Iron Man es especial. Gerald Sanders fue el primer actor que se prestó para darle vida a Howard Stark, pero solo para un montaje fotográfico en Iron Man 1.

En Iron Man 2 se contrató a John Slattery para grabar las escenas en el viejo despacho de Stark, exactamente para aquel mensaje que le dejó a su hijo. Por último, el actor Dominic Cooper fue quien le dio vida a una versión jóven del personaje en Capitán América: El primer Vengador y Marvel’s Agent Carter.

Marvel Studios tenía planeado una última aparición del personaje en Avengers: Endgame. En esta ocasión, le tocó el turno a John Slattery. No obstante, se ha confirmado que en la serie animada What if...? se contará con Dominic Cooper para que le de voz a Howard Stark.