Marvel Studios tiene un plan para la inclusión de los X-Men en las siguientes fases del Universo Cinematográfico de los Vengadores. No obstante, todavía no se ha revelado un la fecha de inclusión de los mutantes en la pantalla grande junto a Disney.

Ante la espera, el actor Hugh Jackman conversó con SiriusXM, en donde comentó varios detalles acerca de sus nuevos proyectos y las premiaciones a las que ha estado nominado, como el Emmy a mejor actor.

A su vez, la entrevista tomó un divertido giro cuando comenzaron a hablar acerca de cómo sería la batalla entre Wolverine y Hulk. Recordemos que este es un popular cómic de Marvel.

“Estoy tratando de comunicarme con él, pero él no atiende mis llamadas, así que supongo que de alguna manera estoy preparando el camino para otra pelea aquí.”, comenta el actor.

“Lo cual, gracias a Dios, no estamos juntos en la misma habitación…. Me río porque Mark es un muy buen amigo mío y en realidad no le he hablado de eso. Es absolutamente asombroso en el programa. Quiero decir, creo que es uno de los mejores actores, ciertamente de nuestra generación…. Pero Wolverine lo vencería con seguridad, seamos muy claros ... No sé si lo sabes, pero The Wolverine apareció por primera vez en un cómic de Hulk. Era como una última página, un tipo que venía, así que apareció en la serie de Hulk, así que de ahí vino esa pelea y luego Wolverine asumió toda esta vida, así que estoy seguro de que Hulk está muy celoso.”, finaliza.