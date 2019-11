El Hulk que todos conocemos se acabó en Avengers: Endgame. Sin embargo, Marvel Studios tendría planes para que el personaje interpretado por Mark Ruffalo tenga su película en solitario a modo de spin-off.

Fue durante la Comic-Con en Tokio que el actor aseguró que el CEO de Marvel, Kevin Feige, tiene planes para que Hulk tenga una historia independiente. Recordemos que Ruffalo se incorporó al UCM en 2012 con la cinta ‘The Avengers’ y desde entonces ha aparecido en películas de otros superhéroes.

“Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk. Y dije: ‘Sí, creo que todavía hay algunas historias que contar’”, contó el actor.

“Y (Feige) dijo: ‘Bueno, ¿por qué no vienes y me cuentas sobre ellas y vemos si podemos encontrar un lugar para ti en el universo Marvel? Hulk vs. Wolverine. Me gustaría ver eso’”, agregó.

Nos preguntamos cómo sería la película ahora que Hulk fue reemplazado por Proffesor Hulk, un personaje menos impulsivo y mucho más moderado que la bestia verde de las historietas de Marvel.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha