El Universo Cinematográfico de Marvel se quedó sin varios superhéroes tras el estreno de “Avengers: Endgame”. Por este motivo, la productora ha comenzado a introducir a nuevos personajes en las series de Disney Plus.

En este momento, ya puedes ver “WandaVision”, The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “Hawkeye” en la plataforma. A su vez, el 8 de junio se estrenará una importante serie que lleva el nombre de “Ms. Marvel”.

Allí, veremos en acción a Kamala Khan, una adolescente que tiene la capacidad de manipular su cuerpo a voluntad y que se ha declarado fan de Capitana Marvel, Iron Man y Capitán América.

Curiosamente, la actriz Iman Vellani, quien interpreta al personaje protagonista, también se ha declarado fan de estos héroes.

Iman Vellani es tan fan de los Vengadores como Kamala Khan

Sana Amanat, la directora de “Ms. Marvel”, comentó en una entrevista para el medio Empire que logró ingresar a la habitación de la actriz para poder conocerla un poco más. Allí, notó que era la indicada para el papel.

“Me mostró cada rincón de su habitación y estaba cubierto de Vengadores. Entonces ella dijo: ‘Oh, espera, no he terminado’, abrió su armario y había más Marvel en todas partes”, declaró la directora.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.