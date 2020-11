A través de Disney Plus se estrenará la serie Loki. Esta producción expandirá parte del Universo Cinematográfico de Marvel, específicamente las historias pendientes de Avengers: Endgame.

Pese a que la serie todavía no se ha estrenado, los últimos reportes indican que Marvel ya piensa en la producción de una segunda temporada. Esta comenzaría trabajos en el 2022 según el medio ComicBook.

Por lo pronto, la productora no cuenta con fecha oficial de estreno de la primera temporada. El coronavirus movió todo el calendario de estrenos de la fase 4 del UCM, así que antes de esta serie llegará a Disney Plus Wandavision y The Falcon and the Winter Soldier.

¿Cuál es la trama de Loki, la serie de Disney Plus?

En Avengers: Endgame, vimos que Loki logró escapar con el Teseracto en la misión de Nueva York de los Vengadores del futuro. Debido a este terrible error, el villano de la primera cinta de Avengers dio inicio a una línea de tiempo alternativa.

Se cree que Marvel explorará los viajes entre realidades de Loki y posiblemente veamos a la policía del tiempo (TVA) apresarlo por sus acciones.