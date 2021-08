Sony Pictures informó hace unos días que “Venom: Let There be Carnage” volvía a retrasar su estreno para el 15 de octubre de este año debido a la variante Delta del coronavirus. Marvel Studios, por otro lado, ha decidido seguir adelante con el calendario de promoción y estreno de “Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings”.

Según reporta el medio IGN, Bob Chapek, CEO de Disney, respondió a las llamadas de los inversores acerca de retrasar o pausar el estrenos en cines de la siguiente cinta de la fase 4 de los Vengadores.

¿Shang-Chi también llegará a Disney Plus?

“En algún momento, tenemos que poner una estaca en el suelo”, comentó el CEO al respecto. Pese a esto, le plantearon de que Shang-Chi también cuente con un estreno den Disney Plus, como “Black Widow”.

“En Shang-Chi, creemos que en realidad va a ser un experimento interesante para nosotros porque solo tiene una ventana de 45 días. Así que la perspectiva de poder llevar un título de Marvel al servicio después de salir a los cines con 45 días, sería otro dato más para informar nuestras acciones en el futuro en nuestros títulos”, detalló.

“Pero una vez más, me referiré a mi respuesta anterior, cuando planeamos Shang-Chi, ese título estaba planeado para estar en un ambiente teatral mucho más saludable, y en este punto desafortunadamente debido a los acuerdos de distribución que tenemos y debido a los aspectos prácticos de los cambios de última hora, no sería posible”, finalizó en su declaración sobre si pensaban realizar cambios al calendario.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.