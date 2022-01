“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” será una de las cintas más importantes del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Tras “Spider-Man: No Way Home”, la trama tomó un giro inesperado hacia los multiversos.

Recordemos que varios villanos de la franquicia del Hombre Araña, así como también tres Peter Parker cruzaron los multiversos para solucionar todo lo ocasionado por Doctor Strange.

Justo al final esta cinta, Marvel Studios compartió el primer tráiler oficial de Doctor Strange 2. Allí se logra ver a Strange visitando a Scarlet Witch para preguntarle acerca de los multiversos.

Aparentemente, se ha desatado la ‘locura multiversal’ y serán ellos dos, junto a América Chavez, quienes se encarguen de solucionar todo. Lo que más llama la atención es la aparición sorpresa de una variante de Doctor Strange.

Se trataría de una versión maligna, al mismo estilo de “What If...?”. Ahora, por supuesto, la pregunta cae de madura: ¿veremos a las variantes de los Vengadores en esta película?

Según una filtración en Amazon esta es la descripción de los polos oficiales que se venderán de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: “Esta camiseta de los Vengadores presenta el logotipo de los héroes más grandes de la Tierra que podrían provenir de un Multiverso completamente nuevo”.

