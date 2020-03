Iron Man se mantiene vivo en el Univero Marvel, a pesar de que falleció en Avengers: Endgamel, la obra más cinematográfica más taquillera de la historia. En la serie animada What If de Disney Plus, Tony Stark volvería a la pantalla con un nuevo diseño que despierta mucho interés.

El detalle es que la nueva armadura de Iron Man fue mostrada por Marvel en las primeras imágenes de What If, pero pocos fueron los observadores que se dieron cuenta.

El avance de la serie de Marvel muestra a Howard Stark justo antes de que se revele, durante un pequeño instante, una nueva versión de la armadura de Iron Man.

El tuitero Quid Vacuo fue quien compartió la imagen de Marvel en redes sociales. No sabemos si el mismo Tony Stark está debajo de la armadura. Algunos fans creen que se trata de la visita de Iron Man a Sakaar.

What If aún no tiene fecha de lanzamiento para la plataforma de video streaming Disney Plus.

MARVEL | Venom 2

¿Cambio de último minuto? Un nuevo rumor apunta a que Carnage no sería el antagonista principal de Venom 2, la película del simbionte de Marvel protagonizada por Tom Hardy.

Los seguidores de Marvel apuntan a que Venom 2 hará de preludio para que Sony introduzca a Knull como villano del simbionte negro.

Carnage podrá el villano más clásico de Venom, pero nada en comparación de Knull, el dios de los simbiontes y creador de estas sustancias espaciales. Su poder esta tan grande que puede matar a los Celestiales.