Avengers: Endgame fue el capítulo final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Los Vengadores se vieron en la encrucijada de solucionar la paradoja del tiempo para viajar al pasado y buscar las gemas del infinito. Luego de crear un nuevo guantelete buscarían revertir el efecto del chasquido de Thanos.

Hulk fue el primero en comenzar a probar esta tecnología de viajes en el tiempo tras la presión de Steve Rogers y Natasha Romanova. Por supuesto, tuvieron que pedirle ayuda a Tony Stark para completar su misión.

No obstante, según el libro ‘The Wakanda Files’, no es la primera vez que Iron Man se topa con el tema de las otras realidades. Syfy Wire comenta lo siguiente sobre sus observaciones del libro:

“El libro hace que parezca que Tony Stark (Robert Downey Jr.) ya estaba al tanto de este hecho en un mensaje encriptado enviado a Bruce Banner (Mark Ruffalo), en el que comparte sus hallazgos sobre el GPS espacio-temporal”.

“Utilizando el modelo de mecánica cuántica de David Deutsch, Tony escribe que ‘alterar los eventos del pasado nunca podría afectar el bucle continuo. Sin embargo, podría crear líneas de tiempo divididas tangenciales’. No nos preocupemos por eso por el momento, ¿verdad? Una realidad a la vez. Por toda nuestra cordura.", finaliza Syfy Wire.

Por supuesto, quien termina de dar sentido a toda esta teoría no fue ni Iron Man ni Hulk sino The Ancient One, o la pasada protectora de la gema del tiempo.