La saga de Spider-Man con Tom Holland cuenta con la aprobación de los fans de Marvel. La historia de Peter Parker y su mejor amigo Ned Leeds (Jacob Batalon) se ha ganado el corazón de miles; sin embargo, la amistad podría acabarse si la trama adapta el caos de los cómics.

En las historietas de Marvel, Ned Leeds se convierte en el villano Hobgoblin, por lo que muchos se preguntan si la versión de Ned en el UCM seguirá la historia original. Durante una entrevista reciente con Variety , Batalon se mantuvo callado sobre toda la situación, sin querer hablar sobre nada que pudiera estar en el camino de su personaje.

“De todos mis años de trabajo para Marvel, siento que he aprendido a no decir nada”, dijo Batalon. “Realmente no puedo hablar sobre cosas y luego decir algo que podría ser cierto y luego arruinar algo, ¿sabes a lo que me refiero?”.

Como era de esperar, Batalon no puede decir mucho sobre su futuro en la MCU. Es probable que sepa cosas y no se le permita estropearlas, pero probablemente tampoco conozca el futuro de Ned Leeds.

Recordemos que, en Spider-Man: No Way Home, Ned Leeds pudo crear un portal con el anillo de Doctor Strange, por lo que tiene el potencial de convertirse en un superhéroe con el entrenamiento adecuado. Además, Ned ya no es amigo de Peter Parker tras el hechizo de Strange al final de la película. Así las cosas, Ned tiene todo el camino libre para convertirse en Hobgoblin y atacar a Spider-Man sin contemplaciones.

DOCTOR DOOM EN MOON KNIGHT

El primer episodio de Moon Knight muestra a Steve Grant, una de las tantas personalidades del protagonista, además de Moon Knight y Marc Spector, en un campo lleno de flores y siendo perseguido por hombres armados, entre los que destaca el antagonista, Arthur Harrow, interpretado por el actor Ethan Hawke.

La escena tiene toda la apariencia de estar localizada en Suiza; sin embargo, Marvel se ha caracterizado por incluir países ficticios en la trama. Teniendo en cuenta este importante dato, probablemente estemos viendo el paisaje de Latveria, el país ficticio en Europa gobernado por Victor Von Doom, mejor conocido Doctor Doom.

Tengamos en cuenta que este dato es tan solo una teoría. Aunque la similitud sea innegable, existe la posibilidad de que sea tan solo un ‘huevo de pascua’ o una simple coincidencia. Por lo pronto, las especulaciones apuntan a que Marvel está allanando el terreno para la futura aparición de Doctor Doom y Los 4 Fantásticos en el UCM.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.