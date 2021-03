Marvel Studios tiene un calendario apretado. Mientras que en Disney Plus se estrena la serie The Falcon and the Winter Soldier, la productora se encuentra grabando las nuevas películas en diferentes países. En Australia, por ejemplo, se lleva a cabo el rodaje de Thor Love and Thunder.

A través de las redes sociales, se han filtrado varias fotos del rodaje de esta producción en donde se ve a los diferentes actores. Recordemos que hace solo semanas, se dio a conocer que Matt Damon se sumó al rodaje para interpretar a Thor en una puesta en escena a modo de broma.

Por otro lado, la misma actriz Matt Damon Jaimie Alexander confirmó que regresa a su papel de Sif. En Instagram compartió una fotografía de su último día de rodaje en Sídney, Australia.

Por supuesto, no se trata del final del rodaje de Thor 4. Recordemos que ella llegó a Australia en enero ya tan solo en dos meses se grabaron todas sus escenas. Posiblemente, tenga un papel menor en Love and Thunder.

“Sí, una vez pude hacer eso y podría tener que hacerlo de nuevo en el futuro, así que espero no haber perdido ese don. ¿En qué estoy trabajando ahora? Desearía poder decírselo, pero probablemente dejaría de existir, ¿no crees? Si realmente dijera lo que tengo por delante, así que no puedo decírselo, chicos, pero gracias. por preguntar de todos modos!”, comentó la actriz en una entrevista antes de confirmar que trabajaba en Thor Love and Thunder.

Marvel: Jaimie Alexander se despide del rodaje de Thor Love and Thunder. (Foto: Instagram)

Nuevo calendario de estrenos de Marvel

WandaVision ya se ha estrenado en Disney Plus y no se afectaría la emisión de The Falcon and the Winter Soldier.

No obstante, las demás series y películas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel sí han reprogramado su fecha de estreno. Conoce aquí el nuevo calendario de estreno de las producciones de los Vengadores en 2021.

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

Recordemos que en 2020 se debía estrenar Black Widow y Eternals. Estas dos cintas iban a poner los primeros ladrillos en la fase 4 del UCM; de allí iba a partir la historia de Wanda Maximoff y la de Falcon.

Sin estas dos películas no se puede avanzar con el resto de tramas de los superhéroes. Pese a esto, Loki llegará antes que Black Widow y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings antes que Eternals.

Por lo pronto, se sabe que Spider-Man, Eternals y la siguiente cinta de Thor ya iniciaron sus respectivos rodajes. Quizás la cinta más avanzada es la del Hombre Araña, yaque los actores Tom Holland, Jacob Batalon y Aendaya comparten en redes sociales las promociones de la cinta.