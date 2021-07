Actualmente, Marvel Studios comparte vía Disney Plus las primeras series de la fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores. “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” ya han terminado la emisión de sus respectivas primeras temporadas; ahora la productora trabaja en nuevas series.

Una de ellas es “She-Hulk”. Producción que contará con la actriz Tatiana Maslany interpretando a la protagonista Jennifer Walters. Otro de los actores que confirmó su participación en la serie es Mark Ruffalo.

Finalmente, Jameela Jamil será quien tome el papel de la villana Mary MacPherran, más conocida como Titania. A través de las redes sociales, la actriz compartió un mensaje en el que se prepara para el rodaje.

Como todos los actores de Marvel, deberá entrenar para entrar en forma; además de ingresar en el difícil programa de silencio de la productora. Desde ahora, no podrá comentar nada acerca del guión.

Recordemos que Jonathan Majors negó rotundamente que aparecería en la serie “Loki” en el papel de Kang el Conquistador, pero el capítulo 6 de la serie demostró lo contrario. ¿Cuál crees que será la historia que inventará Marvel para introducir a la villana Titania?

Loki modificó el origen de Kang el Conquistador para introducirlo en la fase 4

La historia de Kang en los cómics es complicada debido a sus múltiples viajes en el tiempo y el espacio, donde tuvo varias identidades. Kang comenzó como Nathaniel Richards, antepasado de Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos, un erudito del Siglo 31 que descubre la tecnología de los viajes temporales creada por Victor von Doom.

Fue así como viajó a distintas épocas, creando caos y conociendo a los superhéroes de Marvel Comics, como los Avengers y Los Cuatro Fantásticos. Cuando intentó regresar al Siglo 31, hizo un mal cálculo y aterrizó en una Tierra devastada que acabó conquistando para luego extender sus dominios al resto de universos. Así nació Kang El Conquistador.

Cabe precisar que esta solo es una de las identidades de Kang. Un Kang de otro tiempo y espacio sentó las bases para la creación de los Young Avengers y así detener su yo del futuro malvado. Otro alter-ego notable de Kang es Immortus, quien surgió una vez que Kang se cansó de la batalla debido a la frustración y la pérdida de sus seres queridos.

Loki reveló que Kang era el que estaba detrás de AVT y la preservación de la Línea Sagrada del Tiempo, pero no se le conocía como Kang ni ninguna otra de sus identidades conocidas sino como “El que permanece”, otro personaje de Marvel Comics.

He Who Remains es en las historietas el director final de la AVT en la Ciudadela y el creador de Time-Twisters, quienes estaban destinados a viajar al próximo ciclo universal con conocimiento del pasado para mejorar el futuro. En lugar de presentarlo como una entidad por sí misma, Marvel hizo de He Who Remains sea una variante de Kang y la fórmula funcionó para los fans del UCM.

Kang / He Who Remains les explicó a Loki y Sylvie que sus variantes son las que descubrieron la existencia del Multiverso, y aunque inicialmente intercambiaron conocimientos pacíficamente, no todas las variantes tenían la paz como su prioridad. Las variantes lucharon para defender sus líneas de tiempo, dando paso a la guerra multiversal que Miss Minutes menciona en el video, pero He Who Remains salió a la cabeza cuando descubrió a Alioth y lo usó para crear la AVT.

Todos estos cambios significan que las otras identidades de Kang no serán el resultado de sus viajes e interacciones con su yo pasado y futuro, sino que son variantes, cada una proveniente de una línea de tiempo diferente.

