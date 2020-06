Marvel: James Gunn afirma que nunca dirigirá una película de los Vengadores

¿Será que Marvel perdió a uno de sus mejores talentos? James Gunn, el cineasta de Guardianes de la Galaxia, reveló que no dirigiría una película de los Vengadores ni aunque se lo pidieran.

En una conferencia de prensa, Gunn explicó que la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia sera su última obra para la saga de Marvel. La idea del cineasta es crear una trilogía propia con una sola historia. En ese sentido, la tercera película será el final de esta historia que empezó en 2014.

Ahora, sobre los Vengadores, la franquicia cinematográfica más exitosa de Marvel, Gunn fue rotundo con su negativa a liderar este proyecto en un futuro. “No me lo han ofrecido, pero si lo hicieran me negaría”, señaló.

Hay la posibilidad de que Gunn siga trabajando para Marvel con otros proyectos después del final de Guardianes de la Galaxia. La Fase 4 aún ni empieza y hay bastante material para que Gunn muestre su interés por nuevas tramas y aventuras.

MARVEL | COVID-19

¿Marvel lo supo desde siempre? Los fanáticos más alocados de Internet sugieren que la primera película de Capitán América dio un mensaje oculto sobre el coronavirus (COVID-19) en 2011.

La escena final de Capitán América: el primer Vengador, según los conspiracionistas de Marvel, tiene dos afiches publicitarios que harían referencia al agente infeccioso. Uno de los anuncios es el de la cerveza Corona y el otro de un objeto muy parecido a la forma del COVID-19.

El tuitero @whmullally se tomó el trabajo de investigar el segundo afiche, pues resultó el más enigmático en tiempos de cuarentena. “Comencé a mirar videos aleatorios de YouTube y a buscar imágenes desde abril de 2011 en Times Square. No hay una vista clara del póster. Comencé a buscar en Bing y Google Street View”, explicó el fanático de Marvel.