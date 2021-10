Adam Warlock fue uno de los personajes más sonados entre Avengers: Infinity War y Endgame. Todos supimos que Warlock fue capaz de derrotar a Thanos en los cómics y su aparición en la pantalla grande era cuestión de tiempo tras la escena postcréditos de Guardians of the Galaxy Vol.2. Recién ahora, luego de cuatro años de espera, sabemos que el actor Will Poulter será quien encarne al poderoso personaje de Marvel.

James Gunn, director de Guardians of the Galaxy Vol.3, confirmó la interpretación de Poulter como Warlock en redes sociales tras los rumores difundidos por el portal Deadline.

Gunn confirmó el rumor de Deadline vía Twitter

La confirmación de Gunn sigue la línea de lo que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, adelantó cuando en 2017 le preguntaron por la llegada de Warlock al UCM. “La llegada de Adam Warlock no será hasta Guardians 3″, comentaba Feige en aquel momento. “Adam no es parte de Infinity War aunque por supuesto lo es en los cómics, pero a James Gunn siempre le ha gustado mucho el personaje”.

Poulter es conocido por su actuación en Son of Rambow, premiado en Sundance. Luego pasó a interpretar a Eustace Scrubb en la tercera película de Las Crónicas de Narnia. Después participó en We’re the Millers junto a Jennifer Aniston y Jason Sudeikis. Luego llegó The Maze Runner y apariciones junto a Leonardo DiCaprio en The Revenant, en Black Mirror: Bandersnatch, o Midsommar.

Los detalles del contrato de Poulter no se han hecho públicos, pero es de esperar que no se limiten a Guardianes de la Galaxia Vol.3. La película llegará a los cines el 5 de mayo de 2023.

MARVEL | El final de Venom 2

La última escena de Venom 2 muestra a Venom y Eddie Brock siendo absorbidos por el Universo Cinematográfico de Marvel y con Spider-Man de Tom Holland en la pantalla de televisión. La pregunta cae por sí sola. ¿Qué ocurrió?

La respuesta más inmediata es la muerte de He Who Remains en Loki. Al final de la serie de Disney Plus, Sylvie asesina a He Who Remains, el dueño y amo de la AVT y responsable de la Línea Sagrada del Tiempo, un concepto que básicamente sirve para evitar que Kang el Conquistador, la variante de He Who Remains, ataque el multiverso.

