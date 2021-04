El Universo Cinematográfico de Marvel ya ha dado inicio a la fase 4 con “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” en Disney Plus. Por otro lado, la productora trabaja en el rodaje de diferentes cintas y series que se estrenarán el 2021 y 2022. Guardianes de la Galaxia es una de las franquicias que también contará con una tercera película.

El mismo director James Gunn ha respondido algunas preguntan de la comunidad sobre Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y las dos anteriores cintas. Comentó que ya está trabajando en elementos de la tercera película y que el rodaje comenzaría en 2021.

Por otro lado, el usuario @iamgeek32 de Twitter le preguntó acerca del pulgar que sostenía mini Groot en Guardianes de la Galaxia Vol. 2. “Estaba volviendo a ver Guardianes Vol. 2 y debo preguntarte ¿de dónde Groot sacó el pulgar?”, comenta el usuario.

Pocos se imaginaban que Gunn respondería a este comentario. “De un tipo. Estaba muy pero muy borracho y dormido”, explicó el director a sus seguidores.

Recordemos que en esta escena le piden a Groot conseguir la aleta de Yondu, luego de que haya sido tomada su nave por un motín de su tripulación. Gunn insertó esta escena a modo de respiro cómico en donde Groot iba por diferentes elementos menos por el objetivo.

James Gunn explica de quién era el pulgar de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. (Foto: Marvel)

James Gunn ya tendría fecha de rodaje para Guardianes de la Galaxia Vol. 3

James Gunn en un inicio fue separado del proyecto por tuits polémicos pero Disney decidió volverlo a contratar luego de aclarar el caso. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 dará inicio a su rodaje en 2021, según el director.

Primero se terminará la nueva versión de El Escuadrón Suicida y seguidamente tomará el rodaje de la cinta de los Guardianes de la Galaxia. El medio Coomingsoon reporta que el mismo director compartió algunos detalles sobre su futuro trabajo.

“Nuestros diseñadores y desarrolladores visuales están ocupados creando nuevos y fantásticos diseños de otros mundos y seres extraterrestres. No estoy seguro si la galaxia es suficientemente grande para toda esta magia”, explicaba Gunn en Twitter.

El director respondió a un comentario de @PortalGOTG que pedía un tráiler o avance de la siguiente cinta de los guardianes. “Tráiler de Black Widow ayer, tráiler de Loki hoy... ¿Puedes darnos algo?”, comenta el usuario mencionado.

