El Mjolnir pasa de mano en mano en el Universo Cinematográfico de Marvel. En Avengers: Endgame vimos que Capitán América luchó con el martillo de Thor justo en el momento preciso para evitar una muerte segura del dios del trueno.

Pues ahora pasará a otras manos. En la pasada Comic Con, Marvel Studios confirmó que Thor tendrá una tercera película que llevará el título de ‘Thor: Love and Thunder’. Allí se le dará más protagonismo a los papeles femeninos.

Recordemos que Valquiria ahora es quien reina en Asgard (de la Tierra), así que ella será fundamental para la historia. Por otro lado, Marvel le dará el Mjolnir a Jane Foster (Natalie Portman) o por lo menos eso fue lo que se dio a entender en la presentación de la cinta en donde la actriz salió a escena con el martillo en mano.

En este momento, la cinta ‘Thor: Love and Thunder’ ya inició rodaje en Australia. En el programa The Kelly Clarkson Show la actriz comentó que no se le dará el nombre de Lady Thor y ofreció algunos detalles acerca de lo que veremos en el cine.

“Obviamente, ella tiene poderes. No son exactamente los mismos que Thor, es su propia versión, y... ella es Mighty Thor”, comentó.