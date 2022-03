El actor Jared Leto reveló que está confiado en un futuro encuentro entre Morbius, su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel, y Spider-Man, caracterizado por Tom Holland en una futura película. El encuentro no es para menos tras varios detalles que han llamado la atención de la comunidad marvelita en los avances de Morbius.

Morbius es un caso especial, porque será la nueva propuesta de Sony para el UCM tras el éxito de Venom y Venom: Let There Be Carnage. Los tráileres han demostrado que el Dr. Michael Morbius, un bioquímico que accidentalmente se infecta a sí mismo con una forma de vampirismo mientras intenta curarse de una rara enfermedad de la sangre, será el nuevo antihéroe que encantará a la comunidad.

MORBIUS | Tráiler oficial

En declaraciones para ScreenRant, Leto señaló estar confiado en un futuro encuentro con Spider-Man de Holland.

“Bueno, creo que Tom Holland y yo tenemos una cita con el destino. Por cierto, es un actor fenomenal, y qué gran Spider-Man. Realmente creo que tiene un gran talento. Pero sería genial estar en el ring con él y enfrentarlo cara a cara”.

Spider-Man: No Way Home no solo hace que las películas de Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire sean canon, sino que también introduce oficialmente a Venom de Tom Hardy en el UCM. Así las cosas, Morbius tiene la puerta abierta para enfrentarse Spider-Man sin problemas.

Además de Leto, la película también está protagonizada por Jared Harris, Tyrese Gibson, Matt Smith, Adria Arjona y Michael Keaton. Después de numerosos retrasos debido a la pandemia de COVID-19, Morbius finalmente llegará a los cines a principios de abril.

