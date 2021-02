Una de las grandes sorpresas de Disney a finales del 2020 fue el anuncio de todo su calendario de estreno de producciones de Marvel. Por supuesto, algunas cintas como Black Widow tuvieron que postergarse por el coronavirus.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Quizás lo que llamó más la atención de la comunidad fue el retorno de los 4 Fantásticos de Fox a Marvel. Lamentablemente, habrá que esperar hasta el 2023 para conocer más detalles de la trama o del reparto.

Recientemente, los rumores indican que la actriz Jennifer Lawrence dejaría de interpretar a una mutante de X-Men para tomar un importante papel en este equipo de superhéroes.

The Daily Telegraph fue el medio que dio eco a estos rumores pero no ha logrado confirmar la afirmación con la actriz ni con Marvel Studios. El medio ComicBook afirma que sería un tanto extraño que Lawrence tomara un papel en los 4 Fantásticos.

Esto se debe a que posiblemente la serie WandaVision esté introduciendo a los mutantes al UCM y que ella sería pieza fundamental para el reinicio de la saga de los X-Men.

Marvel estrena tráiler de The Falcon and the Winter Soldier

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel arrancó con pie derecho. WandaVision es una de las series más populares del momento ya que se ha encargado de extender la historia de los Vengadores y ha presentado a nuevos personajes.

Pues a esta serie solo le quedan tres episodios para cerrar su temporada 1. Luego de esta producción, Marvel Studios mostrará la herencia que dejó Capitán América luego de retirarse.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo su primer episodio. “Bucky” y “Sam” Wilson te verán envueltos en múltiples aventuras luego de ser perseguidos por romper los acuerdos de Sokovia.

En el caso del Soldado de Invierno, se cree que será perseguido por sus crímenes. Se trata de una serie de un corte mucho más serio en comparación con WandaVision; recordemos que la producción de Scarlet Witch se presentó como una sitcom.

En el último avance de The Falcon and the Winter Soldier vemos que los dos protagonistas se distancian luego de Avengers: Endgame pero sus aventuras los termina uniendo una vez más.

“Un buen amigo una vez dijo: ‘el precio de la libertad es alto, siempre lo será”, es la frase que daría inicio a esta trama de acción.