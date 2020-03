Disney Plus contará con una extensa lista de producciones de Marvel Studios. No solo veremos Avengers: Endgame sino que también se preparan algunas series como Loki y She-Hulk. Los rumores indican que también se sumarían otros héroes que hasta el momento no hemos visto.

Con la compra de Fox a manos de Disney se abrió un abanico de historias que podrían expandir mucho más este universo. Por supuesto, los fans están a la espera de un anuncio sobre la integración de los X-Men o los Cuatro Fantásticos al UCM.

Uno de los voceados para tomar el papel de Reed Richards es el actor John Krasinski. Actualmente, él se encuentra realizando la promoción de la cinta de terror A Quiet Place Part II, en donde fue intervenido por el medio Comic Book.

La pregunta fue directa sobre si le gustaría ser Reed Richards y sumarse el universo de Marvel. “Me encantaría hacerlo. Creo que ser parte del mundo de Marvel sería increíble de todos modos, y el hecho de que la gente incluso me considerara para ese nivel de parte sería increíble. Realmente no he tenido conversaciones o no sé nada de lo que está sucediendo con eso. Estoy esperando los anuncios de Kevin de lo que está pasando con eso tanto como tú.”, respondió el actor.

Los rumores se han alzado tras la publicación de los últimos cómics de los Cuatro Fantásticos, en donde el “Hombre Elástico” ha tomado una apariencia similar a la de Krasinski.