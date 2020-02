Marvel: John Krasinski se encuentra preparado para ser el nuevo ‘Mr. Fantástico’ del UCM.

La mayoría de fanáticos desea que John Krasinski y su esposa Emily Blunt sean los actores encargados para asumir los papeles de Reed Richards y Sue Storm en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

A pesar de que aún no sabemos si Marvel Studios tiene pensado hacer caso al pedido de los fans, parece que el propio Krasinski está de acuerdo con este pedido. En una reciente entrevista para promocionar la nueva película ‘Un Lugar Tranquilo 2’, el actor mencionó que le encantaría formar parte del UCM e interpretar a ‘Mr. Fantástico’.

“Es como, ‘¿Tienes interés en no cumplir los sueños de la gente?’. Me encantaría estar en el Universo Marvel. Me encantan esas películas porque son divertidas, pero también creo que están realmente bien hechas. Y ciertamente, muchos de mis amigos están en esas películas. No tengo ni idea de lo que está pensando Marvel. Pero si me están considerando para ser Mr. Fantástico, que me continúen considerando porque me encantaría.”

Además de ser actor, Krasinski también es director y guionista, como lo ha demostrado en las dos películas de ‘Lugar Tranquilo’. Sin embargo, pese a que ahora quiere participar como actor en el UCM, la dirección es algo que ya no le llama mucho la atención.

“Oh tío, ¿dirigir una de esas cosas? No creo que sea vuestro hombre. Pero ¿si pudiese actuar en una? Sería muy divertido.”

