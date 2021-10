En el Universo Cinematográfico de Marvel hemos tenido varias cintas en donde se reúnen a grandes actores de Hollywood. La primera fue Avengers 1, en donde Nick Fury forzó la creación del poderoso equipo de Vengadores. Poco a poco, con el desarrollo del UCM, se fueron sumando más personajes como Spider-Man.

En “Avengers: Infinity War”, vimos que Peter Parker deseaba ser parte de los Vengadores y tiene su oportunidad de demostrar lo fuerte que es contra Thanos. Lamentablemente, fue uno de los que desapareció con el chasquido.

Regresaría el personaje en “Avengers: Endgame” para cerrar la fase 3 y ahora tendrá una película en solitario(”Spider-Man: No Way Home”) que representará su propio “Endgame”. Por lo menos, así lo cree Jon Watts, director de la cinta.

En una entrevista para el medio Empire, el director explicó lo siguiente: “Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos. Es ‘Spider-Man: Endgame”. ¿Qué quiere decir esto? Mucho se ha especulado sobre el retorno de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivos papeles de Peter Parker dentro de los multiversos. No sería descabellado que tengan un cameo al final.

Tom Holland, por otro lado, se refirió acerca de la aparición de viejos villanos como Doctor Octopus: “Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé, ‘Guau, sería genial si pudiéramos llevarlo a cabo. Pero no hay manera de que funcione. No podrás conseguir que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder. Pero pasó. Y es una locura”.

Jon Watts explica que “Spider-Man: No Way Home” realmente es “Spider-Man: Endgame”. (Foto: Empire Magazine)

