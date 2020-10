Avengers: Endgame cerró la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel con la muerte de Thanos, el villano que estuvo presente desde el inicio. Tras su chasquido, los Vengadores utilizaron la máquina del tiempo de Iron Man para utilizar las gemas del infinito.

Este será uno de los villanos de la industria del cine que siempre se recordarán. Josh Brolin, en una reciente entrevista con Roger Deakins en el podcast de ScreenRant, compartió los detalles que le hicieron tomar este importante papel.

“Rechacé bastantes de esas cosas y de nuevo la gente decía “¡dinero!” Cuando le dije que sí a los Vengadores, fue una pequeña cosa. Básicamente fue un cameo, así que no hubo mucho dinero involucrado”, comenta el actor.

“Entonces esa no fue la razón. Pero cuando me llamaron me dieron una gran Biblia. Me encantó que fueran todos [ellos]. Si hubiera sido uno de los Vengadores, y no me refiero a esto, probablemente no debería decir esto, pero solo lo voy a decir, probablemente no lo habría hecho. Pero el hecho de que fueron todos los Vengadores contra este tipo. Me gustó ese aspecto.”, añadió Brolin.

¿Qué te pareció la interpretación de este actor? Recordemos que no solo le dio voz al villano de los Vengadores sino que también realizó la captura de movimiento y rostro para que Thanos se vea mucho más realista.