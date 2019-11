Actualmente, Karen Gillan se encuentra enfocada en la promoción de Jumanji: Siguiente Nivel. Todos los fanáticos de Marvel recuerdan a la actriz por su papel de Nébula en el UCM. Debido a esto, a muchos medios se les hizo imposible preguntarle acerca de Guardianes de la Galaxia 3, que será la próxima película en la cual la veamos ponerse la piel de la hija de Thanos.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la película; sin embargo, se espera que forme parte de la Fase 5 del UCM, en torno a 2023. En una entrevista reciente, Gillan ha revelado que James Gunn ya ha terminado el guión y que este es alucinante.

“Puedo decir que lo he leído y es increíble. Todos estamos realmente emocionados por que James vuelva a completar la trilogía porque no habría estado bien sin él. Es un guión maravilloso.”

Durante la entrevista, Gillan también ha revelado que en un primer momento no llegó a recibir el guión completo de Avengers: Endgame, a pesar de interpretar a uno de los protagonistas de la película. “No recibí todo el guión, pero recibí una buena parte de él para poder deducir fácilmente lo que estaba ocurriendo. Cuando firmé para ser Nébula, tenía ocho días de rodaje y se suponía que iba a morir en la primera película de los Guardianes. Así que seguir y poder evolucionar al personaje y después tener ese papel importante en Endgame fue increíble. No lo vi venir.”

Muchos fanáticos ya se encuentran publicando rumores de lo que será la tercera entrega de los populares Guardianes de la Galaxia. Aquí te dejamos con un tráiler creado por un fan:

