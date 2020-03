Marvel: Keanu Reeves llegaría al final del UCM con el reboot de una popular saga.

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos en la actualidad en el mundo del cine. Tras su última actuación en ‘John Wick 3’, el actor fue el punto de atención de muchos medios de comunicación, quienes preguntaron sobre su posible ingreso al UCM ante varios rumores que afirmaban el hecho.

Como bien sabemos, la carrera de Keanu Reeves es una de las más prestigiadas, puesto que es uno de los personajes que protagonizó la mítica saga ‘Matrix’. Eso sí, el actor nunca se ha visto involucrado en escándalos, lo cuál es algo que le agrada a Disney.

Muchos críticos afirman que el actor estaría en los planes de Marvel Studios. Es más, diferentes rumores mencionan que el estudio ya se contactó con el actor en anteriores ocasiones para negociar su ingreso al UCM.

Asimismo, Kevin Feige confesó en una entrevista con ComicBook lo siguiente: “hablamos con él para prácticamente cada película que hacemos. Hemos hablado con Keanu sobre cuándo podría unirse al UCM, pero queremos hacerlo encontrando la fórmula correcta”.

Debido a esto, parece que Marvel Studios ya tiene las cosas claras para la ampliación de personajes en el UCM. Claro está que incluiría a Keanu Reeves en la Fase 5.

Por último, ‘We Got This Covered’ afirmó que Marvel ya se encuentra negociando con Keanu Reeves para que protagonice la saga del Motorista Fantasma. Recordemos que la anterior versión cinematográfica fue protagonizada por Nicolas Cage, otro actor que no se le ha visto estar muy involucrado en producciones de superhéroes.