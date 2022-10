Marvel Studios necesita nuevos actores tras los sucesos de “Avengers: Endgame”. Durante la fase 4, en el estreno de las series de Disney Plus, hemos visto que la productora introdujo a jóvenes actores que interpretan a personajes que en un futuro se convertirán en Vengadores. No obstante, también se extraña ver rostros de los clásicos superhéroes.

Por ejemplo, en la serie “Hawkeye” se le dedicó bastante tiempo en pantalla a Kate Bishop, quien en el futuro tomará el papel de Ojo de halcón. En “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” apareció America Chavez, una joven con habilidades para crear portales a otros multiversos.

En cuanto a los personajes clásicos, en un futuro la productora anunciará a los cuatro actores que interpretarán a Los 4 Fantásticos y quizás se podría considerar a Keanu Reeves como Ghost Rider.

Keanu Reeves desea ser Ghost Rider

En una reciente entrevista para el programa cómico Jimmy Kimmel Live!, se le preguntó a Reeves sobre si ha habido una aproximación con Marvel. Curiosamente, la respuesta fue afirmativa y declaró que hasta habla con Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios.

“Mi ‘yo’ de 10 años, querría, creo que él probablemente querría ser Ghost Rider. Hablo mucho con Kevin Feige, es realmente genial. Creo que la forma en que se han desarrollado las películas de Marvel y lo que son es realmente espectacular, y sería genial ser parte de eso”, detalló el actor.

¿Sería el mejor reemplazo para Nicolas Cage? Recordemos que este último interpretó al motorizado fantasma en el año 2007 y volvió en una secuela en 2011. Desde entonces que no ha habido un reboot de la franquicia del antihéroe.

Ghost Rider en Marvel Comics. (Foto: Marvel)

