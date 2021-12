Kevin Feige asegura que Charlie Cox volverá como Daredevil en el UCM

Las cosas van tomando forma en el UCM. Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, confirmó en una entrevista que el actor que dio vida a Daredevil en la serie de Netflix, Charlie Cox, regresará en la Fase 4. La noticia es bien recibida por los fans, porque su interpretación resultó impecable para la crítica.

Charlie Cox interpretó a Matt Murdock (Daredevil) en la serie de Netflix entre los años 2015 y 2018, fecha en la que se terminó la licencia con Marvel. El repentino final de Daredevil hizo que los fans pidieran a Marvel el regreso de Cox como el superhéroe en algún proyecto del UCM. El mismo actor se unió a las peticiones y compartió un video para solicitar su regreso al personaje.

Marvel estaba al tanto del clamor popular en redes sociales, y las negociaciones entre el estudio y el actor llegaron a buen puerto, al menos hasta el punto de que Feige confirme que Cox regresará en algún momento de la Fase 4.

“Si vemos a Daredevil en los próximos proyectos, sí, Charlie Cox sería el actor que interprete a Daredevil. Dónde lo veremos, cómo lo veremos y cuándo lo veremos… está por verse”, señaló Feige a CinemaBlend.

DAREDEVIL | La conexión con Echo y la trama de Hawkeye

La frase da a entender que no es algo completamente seguro el regreso de Cox, pero el desarrollo de las series de Marvel daría a entender que el regreso es más que asegurado. Hawkeye ha planteado la historia de Echo, quien en los cómics está vinculada con Kingpin y Hawkeye. Lo mismo se puede decir con No Way Home, dada la relación entre Spider-Man y Matt Murdock como su abogado.

