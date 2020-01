Avengers: Endgame puso los primeros ladrillos de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel con la muerte de Iron Man Black Widow y el retiro de Capitán América.

Pese a que nos encontramos en la celebración de Año Nuevo, Marvel Studios no descansa. Kevin Feige, el CEO de la empresa, compartió uno de sus últimos trabajos para la New York Film Academy.

Un fan le preguntó lo siguiente: “¿Hay planes para traer más LGBT+ personajes en el UCM, especialmente la 'T', los personajes trans?” A lo que respondió de forma afirmativa:

“Sí. Absolutamente Sí. Muy pronto. En una película que estamos rondado en este momento”, fueron las palabras del directivo.

Esto ha causado la sorpresa de los especialistas en cine debido a que no esperaban que Marvel Studios ya trabaje en una nueva cinta. Recordemos que todavía tienen pendiente las siguientes producciones: Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther 2, Blade y la tercera de Spider-Man.