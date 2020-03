Marvel: Kevin Feige decide parar todas las producciones del UCM de forma indefinida.

Todas las producciones activas de Disney+, que incluyen The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki, se retrasan de forma indefinida, informando a los miembros de sus equipos que ya no es realista una suspensión de cuatro semanas y que reanudarán la producción cuando el entorno global lo permita. Vale la pena apuntar que estas son las únicas producciones detalladas en el correo, lo que significa que no hay miembros del equipo trabajando en otros proyectos.

Se asume que este retraso indefinido también afecta a todas las películas en producción, lo que significa que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings también se retrasará. Esto también tendrá impacto en la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3 y Thor: Love and Thunder, aunque se desconoce por el momento su alcance.