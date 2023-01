Cuando inició la pandemia del coronavirus, Marvel Studios tomó la decisión de suspender el rodaje de las diferentes producciones que integrarían la fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores. Este momento fue crucial para repensar la estrategia de estrenos y apoyarse de Disney Plus.

Por este motivo, la primera película de Marvel que llegó a la plataforma durante el confinamiento fue “Black Widow”, seguida de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

A su vez, Marvel dio inicio a la proyección de las series que contarían algunos detalles extra posteriores a los sucesos de “Avengers: Endgame”. “WandaVision”, “Hawkeye”, “Loki”, “Moon Knight” y “Ms. Marvel” fueron las series cortas que se estrenaron en 2022.

El secreto del éxito de Marvel

Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, es una pieza fundamental para esta estrategia y ha explicado en una entrevista para el medio The Movie Business Podcast cuál ha sido el camino a seguir durante todos estos años.

“La verdad honesta, que no es tan emocionante, pero obtienes información detallada sobre este podcast y te la daré. No hay secretos. Hay secretos en términos de historias, spoilers y cosas así, pero si hubiera una fórmula, porque la gente ha estado preguntando durante mucho tiempo, ‘¿Cuál es la fórmula?’ y la verdad es que no hay ninguna”, comentó explicando Kevin Feige.

“El secreto que se comparte entre organizaciones exitosas, narradores y cineastas es simplemente una enorme cantidad de trabajo duro. Y lo único que puede impulsar ese trabajo duro es la pasión. Y afortunadamente eso es lo que tenemos en Marvel Studios en abundancia. Siempre digo que si no estuviéramos aquí haciendo las películas, seríamos los primeros en comprar entradas anticipadas, o Solía decir esperar en la fila alrededor de la cuadra para ir a verlos”, finalizó.

