Black Widow es una de las películas más afectadas por la pandemia de COVID-19. Marvel ha cambiado la fecha de estreno tantas veces que la comunidad ya está harta, porque debió ser la primera película de la Fase 4 después de Avengers: Endgame. Ahora que falta poco para su salida oficial en cines (al menos, eso es lo que prometen), el CEO de Marvel adelantó que vendrían más precuelas de personajes.

Black Widow es una película clave para la Fase 4 de Marvel, porque sentará la base de quién será la próxima Viuda Negra tras el sacrificio de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en el planeta Vormir. La estrategia con la cinta es dar un paso atrás en la trama para luego sentar el futuro del UCM.

Kevin Feige, CEO de Marvel, sugiere que Black Widow sería la primera muestra de precuelas en el UCM. “Ciertamente, esta película y esta historia es un caso particular de Natasha. Pero la noción de explorar el pasado, el presente y el futuro de la MCU está claramente presente en todos nuestros personaje”, dijo Feige.

El ejecutivo de Marvel aclaró que las precuelas solo servirán para esas tramas personales que sí valen la pena para una película.

“Sabíamos que había un gran período de su vida específicamente del que no sabíamos nada, no solo de su infancia, sino del periodo de tiempo entre Civil War e Infinity War. Y durante ese período, sentimos que debíamos enfocarnos creativamente en descubrir más sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Y... dar una pista sobre su legado en el futuro”, dijo Feige.

Black Widow se estrenará en Disney Plus el 9 de julio.

MARVEL | Adiós a Black Widow

Recientemente, en una entrevista con el medio Total Film, la actriz Scarlett Johansson se despidió de su papel en el UCM. Todo parece indicar que esta será su última participación en la trama de los Vengadores.

“Definitivamente es agridulce porque amo a mi familia Marvel. Nunca estaré lista para no ser parte de esto. Siempre serán familia. Nunca me sentiré lista para no participar porque odio sentir que me estoy perdiendo cosas con ellos”, explicó. “Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de colaborar de alguna otra forma”, finalizó.

