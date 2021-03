El 19 de marzo, Marvel Studios estrenará vía Disney Plus una nueva serie llamada The Falcon and the Winter Soldier. Esta producción llega justo después de WandaVision, la primera serie de la fase 4 del UCM.

Muchos se han preguntado si la productora ha tomado en cuenta a Chris Evans para la serie de Falcon o si tiene planes para que vuelva en un futuro. Recordemos que en enero se volvió viral la noticia de los rumores que decían que Evans estaba en negociaciones para su retorno al UCM.

Los informes afirmaban que no tendría una nueva cinta sino que podría contar con cameos al igual que Robert Downey Jr. Pero qué dice Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, al respecto.

En una entrevista con el medio Entertainment Weekly, el directivo explica que no tienen planes sobre el retorno del actor.

“Rara vez respondo no a nada porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el hombre mismo”, explicó.

Se trata de una referencia a la respuesta que dio Evans en sus redes sociales luego de que se compartieran los rumores. A través de sus redes sociales solo atinó a decir “noticias para mi”.

Las tres producciones que conectarán con The Falcon and the Winter Soldier

Aquellos que ya vieron la serie de Wanda, notaron que conectó directamente con dos otras producciones. Los mismos encargados anunciaron que Capitana Marvel 2 conecta con la escena post-créditos de Monica Rambeau.

Por otro lado, el final en donde se ve a Wanda leyendo el Darkhole conectaría con Doctor Strange 2. Este es el libro de donde la Bruja Escarlata aprenderá más acerca de los multiversos.

The Falcon and the Winter Soldier, por su lado, también conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.