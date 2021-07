El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con muchas películas y series que actualmente están en producción y en rodaje. Recientemente, comparten a través de Disney Plus las series de la fase 4 como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

Por otro lado, se están rodando cintas como “Spider-Man: No Way Home” y “Thor Love and Thunder”. Finalmente, hay otras cintas que ya están buscando actores para su reparto, como los “4 Fantásticos”.

Normalmente, vemos que los directivos de Marvel o de las mismas cintas comparten algunos detalles del casting, pero con respecto a la última película mencionada, Kevin Feige anuncia que no habrá noticias pronto.

“No creo que sea pronto”, adelantó Feige en una entrevista con ET Online. “[Black Widow] es nuestro primer evento de alfombra roja en dos años. Veremos qué sucede con las próximas reuniones y eventos de fans donde podemos lanzar más noticias. Espero que en algún momento en el futuro cercano”.

Los rumores indican que John Krasinski y Emily Blunt podrían tomar los papeles de Reed y Sue Richards. La actriz simplemente evitó responder acerca de si había tenido una aproximación con la productora.

A través de Disney Plus ya se comparte la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. El cuarto episodio de Loki dejó a muchos con la expectativa sobre qué está sucediendo con la Agencia de Variación Temporal (AVT) y qué sucederá con el hermano de Thor luego de ser “podado” tras conocerse la verdad sobre los Guardianes del Tiempo. Antes de repasar más detalles, será mejor que leas el siguiente aviso.

El cuarto capítulo de Loki, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus, reveló cómo hicieron el Dios de la Travesura y Sylvie (Sophia Di Martino) para escapar de la destrucción de Lamentis-1. Recordemos que la AVT no podía dar con ellos, debido a que las variantes son “invisibles” cuando alteran el tiempo ante un apocalipsis inminente, donde todos mueren y da lo mismo lo que hagas en esa línea temporal.

Ya casi cerca del final de Lamentis-1, Loki muestra sus sentimientos y parece enamorarse de Sylvie cuando la AVT detecta un evento nexus y así abre un portal para que la pareja pueda escapar.

¿Cómo es que Loki y Sylvie pudieron crear un evento nexus registrable para la AVT si todo iba a desaparecer? Aún faltan dos episodios para que concluya la serie, pero podemos adelantar que -de alguna manera- la unión emocional de Loki y Sylvie pudo haber hecho que ambos sobrevivieran a Lamentis-1, porque nada sería tan poderoso para las computadoras de la AVT que la sobrevivencia de una o dos personas al apocalipsis.

Probablemente, la unión sentimental de ambos Loki signifique una ruptura contundente a la Línea de Variación Temporal por alguna razón que ya sabremos en el futuro. Hay la posibilidad de que los mismos Guardianes del Tiempo hayan alterado las computadoras de la AVT para que den con Loki y Sylvie, pero sería cuestión de analizarlo con más datos del próximo episodio.

