Tras el lanzamiento del libro"Marvel’s Avengers: Endgame - The Art of Movie", han salido declaraciones de los de los responsables detrás de las importantes películas de Marvel Studios. Chris Evans, actor que interpreta a Capitán América, y Kevin Feige, presidente del estudio, declararon acerca de la estructura de “Avengers: Infinity War”.

Evans, se refirió al momento en el comienza la cinta, minutos después del chasquido de dedos de Thanos que desaparece a la mitad del universo. El actor cree que fue en ese momento donde el Capitán América hace un cambio de chip:

Al comienzo de la película creo que aún siente esa dureza. Ha dado la espalda a muchas cosas como consecuencia de la guerra civil pero después del ataque de Thanos y perder a toda esa gente… creo que intenta reiniciar su optimismo y re-descubrir esa lealtad a esa idea superior a él mismo, mantenerse a flote básicamente. Si no, es tan fácil rendirse y eso no está en su naturaleza. Creo que él lo sabe pero debe descubrirlo. Cuando te enfrentas al peor resultado posible… ¿cómo puedes seguir siendo el líder?

Por otro lado, Feige considera que el final de “Avengers: Infinity War”, en la parte donde Thanos cumple su objetivo al chasquear los dedos, no se trata de un cliffhanger, recurso narrativo usado para mantener el suspenso hasta la siguiente parte.

El final de la película no se trata de los héroes desapareciendo, si no de Thanos feliz en un entorno sorprendentemente idílico haciendo lo que nos dijo que iba a hacer: sentarse y mirar a un universo agradecido. Tuvo éxito y ese es el final. ¿Los Vengadores intentarán detenerlo? Puede. Lo intentarán pero no tuvieron mucha suerte la última vez así que no está muy preocupado de que esta sea distinta.

Tras “Avengers: Endgame”, se terminó lo que sería la Fase 3 del UCM. Hace unos meses, Marvel presentó las películas que formarían la Fase 4, que mantiene a todos los fanáticos al tanto.