Al final de la cinta “Spider-Man: No Way Home”, Marvel Studios añadió como escena post-créditos el primer tráiler oficial de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Por supuesto, es un guiño al inicio de la locura multiversal que ha causado Doctor Strange.

Tras haber interferido con los universos, parece que alguien desea eliminar al hechicero supremo. En el avance, vemos que hay una variante del personaje que aparenta ser maligna, al mismo estilo de la serie “What If...?”.

No obstante, hay cineastas como Kevin Smith que desean que Marvel Studios de un giro inesperado a la trama. Recientemente, declaró lo siguiente en el podcast de Marc Bernardin, Fatman Beyond.

“¿Cuatro putos meses a partir de ahora podremos volver a ver a Wanda? Wanda Vision sigue siendo mi programa de televisión favorito de Marvel/Disney+, y creo que uno de mis favoritos, si no mi favorito, de 2021. Creo que podría ser mi obra de arte/medios favorita. Me encantó tanto”.

“Lo he visto en línea, la gente dice ‘ella es una heroína’, ‘ella es una villana’. Espero que ella sea la mala. Eso sería genial para mí. Pero uno redentor, no la tires. ese es un gran personaje, pero de nadie se le disculparía si fuera totalmente pícara. Vimos todo el maldito espectáculo. Tiene razones”, añadió con respecto a que Wanda podría ser la villana de la cinta.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

