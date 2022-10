Kim Kardashian desea trabajar en una película de Marvel

A estas alturas, el Universo Cinematográfico de Marvel necesita de todo el apoyo posible para reestructurarse. Tras “Avengers: Endgame”, los Vengadores más veteranos murieron o se retiraron. Por este motivo, durante la fase 4 hemos visto que jóvenes actores se sumaron a las producciones.

“Hawkeye”, por ejemplo, presentó a Kate Bishop como sucesora de Ojo de halcón. “Doctor Strange in the Mutliverse of Madness”, por otro lado, presentó a una de los vengadores más fuertes: America Chavez.

Pero no solo veremos a jóvenes promesas de Hollywood en el UCM, sino que otros actores como Hugh Jackman volverán a sus clásicos papeles, como Wolverine. Inclusive, los últimos rumores indican que Harrison Ford es el último fichaje de Marvel, para que interprete a Red Hulk.

Kim Kardashian confirma que desea trabajar con Marvel

No cabe duda que Kim Kardashian es una de las estrellas más sonadas en los Estados Unidos. No obstante, sus proyectos normalmente están relacionados a realities de televisión con el que tiene con su familia “Keeping Up with the Kardashians”.

En un reciente entrevista con el medio Interview Magazine, habló acerca de su trabajo como actriz de voz para la cinta “PAW Patrol: The Movie” y que tiene en mente trabajar en otros proyectos.

“¿Actuaría? Lo haría si surgiera algo divertido. Tal vez una película de Marvel, eso sería muy divertido de hacer. No estoy buscando activamente, pero creo que las cosas surgen cuando se supone que deben hacerlo”, declaró.

Kim Kardashian confirma que desea trabajar con Marvel. (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

