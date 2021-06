La AVT y la serie “Loki” confirmarían esta teoría sobre Ant-Man 2

Una teoría popular de Loki puede explicar algunos de los misterios de la Autoridad de Variación Temporal, mostrando que en realidad está en una ciudad que aparece dentro del Reino Cuántico en Ant-Man and the Wasp. Veamos todo lo que se sabe para unir la serie disponible en Disney Plus con el UCM.

Loki aprende rápidamente que las cosas no son lo que parecen en la TVA, ya que su magia e incluso las Infinity Stones son inútiles dentro de sus límites. La TVA también tiene una tecnología inusual, lo que permite a sus agentes viajar en el tiempo y borrar eventos que no se ajustan a los misteriosos planes de los Guardianes del Tiempo.

Supuesta aparición de la ciudadela en la que está la TVA en el Reino Cuántico de Ant-Man 2

MARVEL | La teoría de Ant-Man

Según una teoría compartida en TikTok, la TVA de Marvel se encuentra en una ciudad ubicada en Quantum Realm, y ya se ha mostrado en el MCU a través de la película de Ant-Man and the Wasp, precisamente en el Reino Cuántico, donde el tiempo y el espacio no son los que parecen. Dado que la TVA y el Reino Cuántico comparten esta misma característica, los fans creen que comparten el mismo lugar.

La idea casi parece más un hecho que una teoría. Los Vengadores ya usan el Quantum Realm para viajar en el tiempo en Avengers: Endgame, por lo que tiene sentido que la TVA también lo use. Si a esto sumamos que Kang the Conqueror, el villano de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, es un viajero del tiempo y tiene vínculos con la TVA según los cómics.

Sea como fuese, esto es una teoría porque la ciudad de Ant-Man 2 bien podría ser un simple huevo de pascua sin más. No habrá más que esperar al final de Loki y algún adelanto de la próxima entrega del hombre hormiga.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.