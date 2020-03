Marvel: la compañía acaba de detener la producción de las series de Disney+ por el coronavirus.

Marvel acaba de detener de manera oficial la producción de las tres series de TV para Disney+ que actualmente mente se encontraban en marcha. Estamos hablando de ‘The Falcon and the Winter Soldier', ‘WandaVision’ y ‘Loki’. La razón de este hecho es obvia: el coronavirus.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ tuvo que pausar su producción en Praga hace unos días, pero ahora ha detenido hasta nuevo aviso sus grabaciones. Se espera que en dos semanas vuelvan a grabar.

‘Loki’, por su lado, parece que detendrá todas las grabaciones por al menos cuatro semanas. Esto aún no se confirma pero muchos trabajadores esperan que sea así.

Finalmente, 'WandaVision’ era una de las series que parecía haber terminado su rodaje. Sin embargo, la producción detendrá temporalmente la grabación que de escenas que faltaban por filmar.

Por otro lado, las series que se encuentran en estado de pre-producción aún continúan en proceso, aunque por el momento todos los trabajadores lo hacen desde sus casas, es decir, de manera remota.

Por último, a este para se le une el ya reportado ‘Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings’, del cual hasta el momento no se sabe cuando volverá a tener su producción en marcha. Además, tampoco se sabe si los estrenos de las películas de Marvel serán pospuestos.

