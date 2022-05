Cuidado con lo que estás por leer si aún no has visto Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La película más reciente de Marvel explora el caos multiversal y agrega a nuevos personajes que sumarán peso a las historias de la Fase 4 del UCM; siendo uno el Profesor X de Patrick Stewart, quien aparece en los avances.

[ALERTA DE SPOILER]

Quienes ya vieron Doctor Strange 2 sabrán que el profesor Charles Xavier asesinado otra vez por una mujer de rojo que posee poderes divinos. Durante la muy esperada secuencia Illuminati llena de cameos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el Profesor X de Patrick Stewart es asesinado por Scarlet Witch de Elizabeth Olsen.

Al entrar en la mente de la poseída Wanda de la Tierra-838, Xavier hace contacto con la conciencia sumergida de Wanda cuyo cuerpo ha sido secuestrado por Scarlet Witch; sin embargo, la entidad aparece rápidamente y rompe el cuello de Xavier, lo que también lo mata en la vida real.

Algo similar le sucedió al Profesor X de Stewart en X-Men: The Last Stand de 2006 donde, como Wanda Maximoff siendo poseída por la Bruja Escarlata, Jean Grey (Famke Janssen) acabó consumida por los poderes del Fénix Oscuro. Durante una pelea, los poderes de Jean resultan demasiado fuertes para Charles Xavier, quien acaba desintegrado.

Sin embargo, como revela la escena de mitad de créditos de The Last Stand, el cuerpo de Xavier puede haber desaparecido, pero logró transferir su conciencia a la mente de un paciente en coma de su aliada, la Dra. Moira MacTaggert.

Dudamos que lo mismo suceda en Marvel, ya que la producción puede recurrir a las variantes para conseguir a más Profesor X en el UCM. Aún está por verse cómo sigue la trama de la Fase 4, pero ya las cosas están muy tensas con tantas apariciones y referencias al pasado.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está disponible en los cines.

