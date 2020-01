Marvel Studios ha comenzado a trabajar en nuevas producciones para la la Fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores. Por otro lado, Sony y Fox también tendrán producciones con los personajes de los cómics de Marvel. ‘The New Mutants’ o ‘Los Nuevos Mutantes’ es una de las cintas en paralelo a la trama de los Vengadores.

Desde un inicio se anunció que se estrenaría el 18 de abril de 2018; sin embargo, según 20th Century Fox, esta fue retrasada para poder algunos detalles así terminando postergándolo para agosto del 2019.

Debido a esto, la productora decidió retrasar el estreno para mejorar ciertos aspectos como los efectos especiales, grabación de nuevas escenas, entre otros. A pesar de que los actores mencionaban varias veces que la producción no se había contactado con ellos meses antes, parece que la película se estrenará de todas maneras y lo anunció con un nuevo tráiler que indica que el 3 de abril tendremos a ‘The New Mutants’ en la pantalla grande.

Visualmente podemos ver que se sigue manteniendo ese aspecto terrorífico del primer tráiler presentando hace un par de años. Además, la versión ‘Another Brick In The Wall’ sigue siendo utilizada por la producción. Este nuevo título de Marvel, promete emocionar a miles de fanáticos.

