La explicación de Marvel para que el escudo del Capitán América siempre vuelve a él

Las películas de Capitán América y la serie The Falcon and the Winter Soldier han hecho que la comunidad siga con la duda sobre cómo el escudo de vibranium puede volver al punto de lanzamiento como si fuese un boomerang. Ya sabemos que se trata de una película de ficción de Marvel, pero aún así es divertido sacar algo más de detalle sobre lo que aparece en la pantalla.

Tengamos en cuenta que el escudo de Marvel está hecho de un metal que absorbe la vibración y refleja la energía cinética. La combinación de estos elementos hace que el rebote sea igual de intenso que el lanzamiento.

Otro detalle es la aptitud mental de Capitán América. Los cómics de Marvel explican que el superhéroe es capaz de predecir la alineación geométrica del escudo, ya sea para golpear a su objetivo, evitando que el escudo se distorsione o la estabilidad para predecir su movimiento cinético.

Capitán América dice que conoce cada detalle del escudo (Marvel Comics)

“Conozco la trayectoria de cada posible lanzamiento al milímetro, cada curva y cada giro que puede tomar”, dice el mismo Capitán América en las historietas.

MARVEL | El dueño del escudo

¿Quién es el dueño del escudo de Steve Rogers en el UCM? Creer que es el gobierno de los Estados Unidos es comprensible ya que consideran la identidad del “Capitán América” como su propiedad, además de que Howard Stark usó originalmente el suministro de vibranium del estado para hacer el escudo.

También es interesante que Wilson conservó el escudo incluso después de que se usó como arma homicida (el asesinato de Walker a uno de los Flag-Smasher), y no se lo entregó a la policía de Letonia ni a otras autoridades europeas como prueba del crimen. La antigua expresión “posesión es 9/10 de la ley” parece aplicarse al escudo del Capitán América. En ese caso, el escudo pertenece a Sam Wilson como propietario actual del escudo, y de forma permanente al gobierno de los Estados Unidos.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.