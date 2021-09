La razón por la que Hawkeye tiene un brazo robótico en “What If...?”

What If...?, la serie animada de Marvel en la plataforma Disney Plus, ha hecho tantos cambios que la comunidad trata de averiguar las razones de cada detalle. En el octavo episodio de la primera temporada, muchos se sorprendieron del brazo robótico de Hawkeye. ¿A qué se debe este cambio en el universo alternativo de la serie?

ALERTA DE SPOILER

Por primera vez, un episodio de What If...? guarda relación con una entrega anterior. En el caso del octavo episodio, la trama tiene en cuenta a Ultron del séptimo episodio, quien aparece al final con todas las Gemas del Infinito. Esta versión de Ultron viene a ser una amenaza cósmica luego de haber obtenido todas las piedras y ser capaz de viajar en el multiverso.

Temeroso de lo peor, The Watcher finalmente decidió intervenir y llegó a un acuerdo con el Doctor Strange Supreme (Benedict Cumberbatch) para detener al antagonista. Pero aparte de ellos, los Vengadores supervivientes, Black Widow y Hawkeye también han estado trabajando duro para encontrar una manera de detener a Ultron. El detalle es que Barton tiene un brazo robótico.

MARVEL | Tráiler de What If...?

No hay una explicación precisa, pero podemos suponer que todo parte de la película Age of Ultron. Como What If...? parte de la victoria de Ultron en la cinta del UCM. Es al inicio del largometraje donde Barton es herido en el torso durante el asedio a la base de Hydra. Podemos suponer, entonces, que en What If...? el corte sucedió en el brazo y este acabó siendo amputado.

Dado que Stark Industries se hizo cargo de la iniciativa Vengadores, el brazo robótico de Hawkeye sería obra de Tony Stark. Después de todo, él fue quien trajo a Helen Cho para atender la lesión de Clint en la Línea de Tiempo Sagrada.

En cualquier caso, Tony ya estaba proporcionando las actualizaciones necesarias al armamento de los Vengadores. Como Iron Man le dijo a Maria Hill en la película antes mencionada: “Yo solo pago por todo, diseño todo y hago que todos se vean más geniales”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.