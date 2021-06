El primer episodio de Loki, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, ha llamado la atención de la comunidad por los muchos detalles visuales a la hora de presentar la Agencia de Variación Temporal, organización que necesita la ayuda de Loki para detener la variante malvada de otro Loki.

Si bien la Agencia de Variación Temporal tiene muchos artículos tecnológicos de punta, su diseño recuerda los antiguos aparatos de las décadas de 1960 y 1950. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la organización ficticia de Marvel tiene aparatos antiguos que son capaces de ejecutar tan sorprendentes tareas?

La clave está en la misma razón por la que existe la Agencia de Variación Temporal. Como se trata de una organización que trabaja “fuera del tiempo”, sus artículos no son precisamente del futuro ni del pasado. La directora de Loki, Kate Herron, explicó más a detalle este diseño en una entrevista para Screen Rant.

“Trabajé como temporal en muchas oficinas y como secretaria médica del NHS. Recuerdo que parte de la tecnología que estoy usando sería realmente arcaica y antigua, y pensé: ‘Oh, esto debe actualizarse’. Pero me encanta la idea de que esta organización todopoderosa que básicamente controla nuestro destino, tal vez no tenga la tecnología más actualizada. Tal vez no parezca súper futurista, porque no están necesariamente en el futuro ni necesariamente en el pasado. Están completamente fuera de eso, porque es TVA. Fue realmente divertido. Creo que, al traer esa vibra retro futurista en ese sentido a la tecnología, se sentía un poco vieja, pero también tenía un giro que se sentía un poco diferente”, explicó la cineasta de Marvel.

LOKI | Inspirado en clásicos del cine

Michael Waldron, el guionista de Loki, añadió que el arte visual está inspirado en películas como Metropolis, Blade Runner y Mad Men, precisamente para el diseño de las oficinas.

El segundo episodio de Loki estará disponible en Disney Plus a partir de este miércoles 16 de junio de 2021.

