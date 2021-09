Marvel: la razón por la que los Vengadores zombis de What If...? siguen siendo poderosos

Hoy se estrenó el nuevo episodio de What If...?, la serie animada de Marvel para la plataforma Disney Plus. La entrega se dedicó a explorar la versión zombi de los Avengers, por lo que una gran pregunta viene generando debate en redes sociales: ¿cómo es que Iron Man, Capitán América y compañía siguen teniendo sus poderes si son muertos vivientes?

ALERTA DE SPOILER

La pregunta no está de más si tenemos en cuenta que la mayoría de los héroes de Marvel son humanos comunes con entrenamiento especial o tecnología avanzada, y el episodio terminó antes de que hubiera alguna posibilidad de ver a un zombie Hulk.

El episodio de What If...? está ambientado en un universo alternativo donde el virus zombie era un producto del Reino Cuántico, accidentalmente desatado cuando Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) regresó a la realidad en Ant-Man and the Wasp. El episodio abrió con el regreso de Bruce Banner (Mark Ruffalo) a la Tierra para advertir la llegada de Thanos, solo para descubrir que la plaga zombi ya había devastado la mayor parte de la población.

MARVEL | Trailer del episodio de What If...?

Si recurrimos a los cómics, el virus zombi es lo más parecido al “Hambre” de la saga Marvel Zombies. Al igual que la raza simbionte que engendró a Venom, el Hambre era un ser sensible que necesitaba un anfitrión y tenía la capacidad de animar a los infectados, simulando funciones básicas de la vida mucho después de que el corazón del anfitrión dejara de latir. Los anfitriones conservaron su inteligencia y personalidad en su estado alterado, volviéndose salvajes solo cuando había un no infectado cerca. La ironía era que los infectados realmente no necesitaban comer, ya que estaban muertos, y solo se sentían impulsados a intentar morder otras formas de vida para que el Hambre pudiera extenderse a nuevos huéspedes.

What If...? no entró en los detalles de cómo funcionaba su virus zombi más allá de que se propagara a través de la saliva de los infectados. No obstante, la perspectiva de los cómics hace que se entienda por qué Thanos zombi sigue enfocado en conseguir las gemas del infinito y cómo el Capitán América zombi parecía mostrar la fuerza y la fisicalidad mejoradas del Capitán América vivo.

