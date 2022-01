Spider-Man: No Way Home cautivó a los seguidores de Marvel por la aparición de los anteriores Hombre Araña en la película protagonizada por Tom Holland. Villanos como Doctor Octopus, Duende Verde, Sandman y Electro fascinaron a los fanáticos del UCM; sin embargo, ante tanto caos, ¿por qué Mysterio no hizo aparición?

Supuestamente, Mysterio (Jake Gyllenhaal) murió al final de Spider-Man: Far From Home. Como no hay un cuerpo y siendo Mysterio el rey de las apariencias, está más que asegurado que el clásico villano de Spidey volverá en un futuro. El plan era que Mysterio aparezca en la batalla final para enfrentarse a Doctor Strange en No Way Home, según un arte conceptual recién publicado.

La pelea resulta interesante, pero hay varios detalles que Marvel debe reparar. Los poderes de Mysterio eran una ilusión óptica causada por los drones de Stark Industries. Al final de Far From Home, Mysterio pierde el control de los drones, por lo que “perdió” sus superpoderes. ¿Cómo, entonces, puede pelear contra Doctor Strange?

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Mysterio en la película

Mysterio contra Strange

Es probable que el arte conceptual de No Way Home esté basado en un Mysterio de un universo alternativo, por lo que este sí tiene superpoderes. Esto haría que Marvel elimine los drones de una vez, pero la Casa de las Ideas prefirió que la pesadilla de Peter Parker sea el legado de Mysterio tras revelar su identidad al mundo.

Mysterio dañó la reputación de Spider-Man, dándole una percepción pública negativa que ha sido propagada por J. Jonah Jameson del Daily Bugle, algo que podría no haber sido tan impactante si hubiera regresado. Suena extraño, pero le hicieron un favor a Mysterio al no aparecer en No Way Home.

