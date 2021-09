Marvel: la razón por la que Scarlet Witch es tan apoderosa pese a ser una zombi

El virus zombi ha dejado varias preguntas en la comunidad de Marvel tras la emisión del quinto capítulo de What If...?, la serie animada disponible en la plataforma Disney Plus. Una de las tantas dudas, además de la naturaleza del virus, es por qué Scarlet Witch es mucho más fuerte que otros muertos vivientes.

Los zombis suelen ser criaturas lentas, podridas y con capacidades motoras muy limitadas; sin embargo, Marvel ha dado la vuelta a este concepto y ha hecho que los Vengadores sean igual de competentes a pesar de la infección.

En la entrega más reciente de What If...?, Scarlet Witch es presentada como el mayor obstáculo para los protagonistas. No solo eso, sino que también condenó a algunos de los personajes principales, incluidos Kurt, Okoye y posiblemente Winter Soldier.

Al igual que los Marvel Zombies, Scarlet Witch conserva sus habilidades e incluso las mejora con la Magia del Caos, la cual hace a Wanda (por lo que hemos visto en WandaVision) más fuerte que el Hechicero Supremo.

Una Bruja Escarlata zombificada que todavía tiene acceso a sus poderes es sin duda una idea aterradora para la MCU, más aún si los cómics desarrollaron la imprudencia de Wanda al no ser capaz de controlar tanto poder. Todo esto, por suerte, está disponible en el último episodio de What If...?

MARVEL | Segunda temporada de Loki

MARVEL | Naturaleza del virus

Si recurrimos a los cómics, el virus zombi es lo más parecido al “Hambre” de la saga Marvel Zombies. Al igual que la raza simbionte que engendró a Venom, el Hambre era un ser sensible que necesitaba un anfitrión y tenía la capacidad de animar a los infectados, simulando funciones básicas de la vida mucho después de que el corazón del anfitrión dejara de latir. Los anfitriones conservaron su inteligencia y personalidad en su estado alterado, volviéndose salvajes solo cuando había un no infectado cerca. La ironía era que los infectados realmente no necesitaban comer, ya que estaban muertos, y solo se sentían impulsados a intentar morder otras formas de vida para que el Hambre pudiera extenderse a nuevos huéspedes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.