Spider-Man: No Way Home sorprendió a la comunidad de Marvel al mostrar juntos a los Peter Parker de las sagas cinematográficas anteriores. Los Peter Parker de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland compartieron pantalla por varios minutos y muchos se quedaron con la sorpresa de que No Way Home no concluyó la historia de los otros Spidey. ¿Por qué tuvo que ser así?

Después de los eventos multiversales de Spider-Man: No Way Home , se puede deducir que el Spider-Man de Tobey Maguire fue recibido en su universo natal por Mary Jane, con quien mantuvo una relación duradera a pesar de los obstáculos. Andrew Garfield, por otro lado, tiene un largo viaje por delante, ya que aún no ha salido por completo de la oscuridad en la que estuvo sumergido después de la muerte de Gwen Stacy.

Lo cierto es que Spider-Man: No Way Home dejó la puerta abierta para las secuelas de Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 2. Independientemente de cuán probables sean, cada Spider-Man se mostró ansioso por ser un mejor héroe a pesar de las dificultades que puedan enfrentar.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Datos de la película

Ver a Peter Parker de Tobey Maguire reunirse con Mary Jane de Kirsten Dunst y ver al Hombre Araña de Andrew Garfield conocer a un posible villano hubiera sido un regalo final para los fanáticos, pero tal vez hubiera sido demasiado para el final de la película. Después de todo, No Way Home necesitaba resaltar cuán independiente y solitario se volvió Spider-Man de Tom Holland, por lo que su final es más poderoso al mostrar su soledad.

En conclusión, No Way Home pudo fallar en su ambición de poner punto final a las dos sagas anteriores de Spider-Man y fastidiar a los fans. La verdad es que era un riesgo innecesario, porque el fandom sigue igual de fiel a las sagas anteriores y el propósito de No Way Home es atender la evolución de Tom Holland y los otros Spidey formaron parte de ese proceso. El protagonista no deja de ser Holland y sobre él cierne todo el peso de la trama.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.