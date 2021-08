Marvel: la razón por la que What If...? reemplazó a Tommy Lee Jones por Bradley Whitford

Marvel se ha tomado ciertas libertades a la hora de producir What If...?, la nueva serie exclusiva de Disney Plus. Los espectadores más atentos del UCM se dieron cuenta que el primer episodio muestra al coronel John Flynn de Bradley Whitford reemplazando al coronel Chester Phillips de Tommy Lee Jones. ¿Por qué esto es así si se supone que deben ser los mismos personajes de las películas?

La respuesta es algo compleja, porque debemos echar un vistazo a otras producciones de Marvel menos conocidas. Bradley Whitford no es nuevo en el Universo Marvel: el actor interpretó al Agente Flynn en Marvel One-Shot: Agent Carter, que se incluyó en el lanzamiento doméstico de Iron Man 3 en 2013.

La cadena ABC se interesó en la producción, por lo que la serie Agente Carter sí tuvo una oportunidad y estableció la rivalidad entre Flynn y Carter. Originalmente, Marvel esperaba que Tommy Lee Jones regresara como el coronel Phillips en Marvel One-Shot: Agent Carter, pero como no se pudo asegurar al actor, la producción optó por crear a Flynn y así establecer el contraste con Peggy.

MARVEL | Tráiler de What If....?

Toda esta situación hizo que Marvel Studios adapte al John Flynn de Bradley Whitford para que sea el contrapeso en el desarrollo de Sharon como la nueva Capitana Carter. Las características de Flynn en Marvel One-Shot: Agent Carter hicieron que Whitford sea el más adecuado para la trama.

Ahora, no creas que Phillips no aparece en el primer episodio de What If...? Él está presente en el Proyecto Renacimiento y está de pie a la izquierda de Peggy en el piso del laboratorio. Cuando el saboteador de Hydra ataca las instalaciones para matar al Dr. Abraham Erskine (Stanley Tucci), Phillips salta frente a Carter, recibe un disparo y supuestamente fue asesinado.

Otra razón para que Phillips no sea quien dirija las operaciones de Carter es su pragmatismo. A él no le incomodaba la idea de trabajar con Carter, por lo que Flynn sirvió como elemento argumentativo para el desarrollo del episodio.

