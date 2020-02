Marvel Studios ha revelado varios detalles de las producciones que integrarán la Fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. No obstante, hay otras series, como Hawkeye, de las cuales se sabe muy poco. Recientemente, la empresa salió a desmentir rumores.

Ha surgido un nuevo rumor que afirma que la serie ‘Hawkeye’ se rodará en Atlanta, Georgia. Esta localización no es nada nueva para Marvel Studios, puesto que hace poco acogió el rodaje de ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘WandaVision’ y ‘Loki’.

Por el momento no existe información adicional con respecto a cuando inicia el rodaje. Lo que sí parece estar confirmado, es que las grabaciones no tendrán retrasos y todo seguirá como se había planeado inicialmente.

Por otro lado, Jeremy Renner volverá a escenificar a Clint Barton, y se dice que el estudio le ofreció el papel de Kate Bishop a Hailee Steinfeld. Sin embargo, el contrato de exclusividad que tiene la actriz con Apple podría truncar su paso a Marvel Studios.

